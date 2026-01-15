

وكالات

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وجهت بتحرك إحدى حاملات الطائرات التابعة لها من بحر الصين الجنوبي نحو الشرق الأوسط.

ووفقا للمصادر، فقد أمرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بتحريك حاملة الطائرات أبراهام لينكولن من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط.

وأوضحت أن وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط سيستغرق نحو أسبوع.

وكشفت تقارير صحفية غربية، اليوم الخميس، أن استعدادات واشنطن لشن ضربة عسكرية ضد إيران لم تتوقف، رغم تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تلقى بلاغا بشأن توقف القتل في احتجاجات إيران.

قالت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تعد خيارات لشن عمل عسكري على إيران.

وأوضح تقرير "إن بي سي"، أن الاستعدادات لتدخل أمريكي محتمل جارية هذا الأسبوع"، رغم تصريحات ترامب التي هدأت المخاوف قليلا من احتمال شن هجوم عسكري، وإن لم تنهيها.

ذكرت الشبكة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع على المناقشات، إن ترامب أوضح لفريق الأمن القومي أهدافه من أي عمل عسكري أمريكي في إيران.

وأفادت المصادر، أن البنتاجون وضع خيارات مخصصة لتحقيق أهدافه العسكرية في حال شن ضربات، ومن المقرر عرض هذه الخيارات على ترامب.