إعلان

تستغرق نحو أسبوع.. واشنطن تحرك حاملة الطائرات " أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

01:56 ص 15/01/2026 تعديل في 02:08 ص

حاملة الطائرات أبراهام لينكولن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وجهت بتحرك إحدى حاملات الطائرات التابعة لها من بحر الصين الجنوبي نحو الشرق الأوسط.

ووفقا للمصادر، فقد أمرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بتحريك حاملة الطائرات أبراهام لينكولن من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط.

وأوضحت أن وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط سيستغرق نحو أسبوع.

وكشفت تقارير صحفية غربية، اليوم الخميس، أن استعدادات واشنطن لشن ضربة عسكرية ضد إيران لم تتوقف، رغم تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تلقى بلاغا بشأن توقف القتل في احتجاجات إيران.

قالت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تعد خيارات لشن عمل عسكري على إيران.

وأوضح تقرير "إن بي سي"، أن الاستعدادات لتدخل أمريكي محتمل جارية هذا الأسبوع"، رغم تصريحات ترامب التي هدأت المخاوف قليلا من احتمال شن هجوم عسكري، وإن لم تنهيها.

ذكرت الشبكة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع على المناقشات، إن ترامب أوضح لفريق الأمن القومي أهدافه من أي عمل عسكري أمريكي في إيران.

وأفادت المصادر، أن البنتاجون وضع خيارات مخصصة لتحقيق أهدافه العسكرية في حال شن ضربات، ومن المقرر عرض هذه الخيارات على ترامب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أبراهام لينكولن تحرك أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن البنتاجون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026.. صقيع وأمطار
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026.. صقيع وأمطار
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
دراسة حديثة تكشف عامل غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم
نصائح طبية

دراسة حديثة تكشف عامل غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم
زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية
"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان