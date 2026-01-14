إعلان

البيت الأبيض ينشر صورة لزلاجتين تجرهما الكلاب عند مفترق طرق قبيل اجتماع حول جرينلاند

كتب : مصراوي

08:44 م 14/01/2026 تعديل في 09:18 م

البيت الأبيض

(د ب أ)

نشر البيت الأبيض صورة، يعتقد أنها مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، لزلاجتين تجرهما الكلاب عند مفترق طرق، في إشارة إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل اجتماع هام حول مستقبل جرينلاند.

وتحمل الصورة المنشورة على منصة إكس عنوان "إلى أي طريق تتجه يا رجل جرينلاند؟"، وتظهر الصورة زلاجتين جرينلانديتين تجرهما الكلاب، إحداهما تتجه نحو البيت الأبيض، والأخرى نحو الصين وروسيا.

ويظهر البيت الأبيض في الصورة تحت شمس ساطعة، فيما تهب عاصفة فوق الكرملين وسور الصين العظيم.

وكان ترامب قد قلل من شأن الجهود الدنماركية لتعزيز الأمن في جرينلاند، قائلا مرارا وتكرارا إن "زلاجتين تجرهما الكلاب" لا تكفيان للدفاع عن القطب الشمالي.

ويطالب ترامب بسيادة الولايات المتحدة على جرينلاند، مشيرا إلى اعتبارات أمنية وتهديد مزعوم من روسيا والصين في المنطقة.

وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، صباح اليوم الأربعاء، إن جرينلاند يجب أن تكون "تحت سيطرة" الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن "أي خيار أقل من ذلك غير مقبول".

G-oy-X-bEAAzi3Z

