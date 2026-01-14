إعلان

السعودية تبلغ إيران رفض استخدام أجوائها أو أراضيها في أي هجوم أمريكي

كتب-عبدالله محمود:

06:34 م 14/01/2026

المملكة العربية السعودية

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر، أن المملكة العربية السعودية أبلغت إيران رفض استخدام أجوائها أو أراضيها في أي هجوم أمريكي.

جاء ذلك بعدما حذرت إيران حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من أنها ستستهدف القواعد الأمريكية على أراضيها إذا شنّت واشنطن هجومًا عليها، وذلك عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل دعمًا للمحتجّين، وفق وكالة رويترز.

نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله، إن أمريكا تسحب أفراداً من قواعد رئيسية في المنطقة كإجراء احترازي نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية.

المملكة العربية السعودية السعودية أبلغت إيران رفض استخدام أجوائها استهداف القواعد الأمريكية في السعودية

