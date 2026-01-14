ترامب: أنا رجل أخلاقي أكره رؤية الموت والمعاناة البشرية



وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يعتبر نفسه رجلا بمبادئ أخلاقية، مضيفا أنه لا يريد أن يرى الموت والمعاناة البشرية.

أضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "أنا رجل أخلاقي، أكره رؤية الموت، أكره رؤية شعبنا يعاني، وأكره رؤية الناس على الجانب الآخر يعانون".

أكد الزعيم الأمريكي اعترافه بالدستور الأمريكي ونظامه القضائي، لكنه أشار إلى أن مبادئه الأخلاقية تبقى هي القيد الأساسي له.

وشدد على أنه غير راض إطلاقا عن عدد القتلى في فنزويلا نتيجة للعملية الأمريكية هناك، رغم أن الولايات المتحدة نفسها لم تتكبد أي خسائر.

وشنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا في 3 يناير، أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.

وأعلن ترامب لاحقا، أن مادورو وفلوريس سيحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد للولايات المتحدة.

من جانبه أنكر مادورو وكذلك زوجته التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.

وذكر وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، أن الهجوم الأمريكي على فنزويلا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وعدد مماثل من الجرحى، وفقا لروسيا اليوم.