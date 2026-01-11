وكالات

أفادت القناة 13 العبرية، بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوصت القيادة السياسية في إسرائيل بعدم التدخل في الأحداث الجارية داخل إيران، محذرة من أن أي تدخل قد يعرقل مسار الاحتجاجات الداخلية هناك ويؤدي إلى نتائج عكسية.

وأضافت القناة العبرية في تقرير اليوم الأحد، أن إسرائيل تتابع عن كثب جميع التحركات العسكرية الإيرانية، في إطار مراقبة دقيقة لتطورات الوضع الميداني.

وبحسب القناة العبرية، فإن التقديرات الأمنية الإسرائيلية، تؤكد أن إيران لن تخاطر بشن هجوم على إسرائيل في ظل أزمتها الداخلية المتصاعدة.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه التعامل بحذر شديد مع التصريحات المتعلقة بملف إيران، مشدداً على ضرورة أن تمر أي مواقف أو تصريحات رسمية عبر مكتبه، تفاديا للتصعيد أو التأثير على مجريات الأحداث.