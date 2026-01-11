إعلان

"منها ضربات عسكرية".. ترامب يتلقى إحاطة بشأن خيارات التعامل مع إيران

كتب-عبدالله محمود:

07:19 م 11/01/2026

دونالد ترامب

نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتلقى الثلاثاء المقبل إحاطة بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران.

وقال المسؤولين الأمريكيين، إن اجتماع ترامب سيناقش خطوات محتملة منها توجيه ضربات عسكرية ونشر أسلحة إلكترونية متطورة ضد مواقع عسكرية ومدنية إيرانية.

وأكد المسؤولين الأمريكيين، أن من من بين الخيارات هو فرض المزيد من العقوبات على الحكومة الإيرانية وتعزيز المصادر المناهضة للحكومة على الإنترنت.

وأشار المسؤولين الأمريكيين، إلى أن ذلك جاء بعدما هددت إيران اليوم الأحد بالرد من خلال استهداف إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية إذا وجهت لها الولايات المتحدة أي ضربات.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعمه إلى نضال الشعب الإيراني، مدين ما وصفه بـ"المجازر الجماعية ضد الأبرياء".

وعبّر نتنياهو، خلال بيان الأحد، عن أمله في أن يتحرر الشعب الفارسي قريبا من الاستبداد، مؤكدًا أنه بعد ذلك ستعود إسرائيل وإيران شريكتان مخلصتان في بناء مستقبل مزدهر ومسالم للشعبين.

وأكد نتنياهو، أن إسرائيل تراقب عن كثب التطورات في إيران ويأمل أن تتحرر البلاد قريبا من الاستبداد.

دونالد ترامب إيران أمريكا احتجاجات إيران

