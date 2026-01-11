إعلان

التلفزيون الإيراني: مقتل 30 عنصرًا أمنيًا خلال الاحتجاجات في أصفهان

كتب : محمود الطوخي

10:25 ص 11/01/2026

الاحتجاجات في إيران

أعلن قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية، مقتل 8 من قواته خلال أعمال الشغب يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وأفاد التلفزيون الإيراني، بمقتل 30 من قوات الأمن والشرطة في محافظة أصفهان خلال الاحتجاجات. فيما أكد الهلال الأحمر الإيراني مقتل أحد أفراده خلال هجوم على مباني الإغاثة في مدينة جرجان شمالي البلاد.

وأشار وزير الداخلية الإيراني، إلى أن أعمال الشغب تتقلص تدريجيا في أنحاء البلاد.

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 116 شخصا على الأقل مع دخول الحراك أسبوعه الثاني، وسط تهديدات قضائية صارمة باعتبار المشاركين "أعداء لله"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأوضحت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، أنها وثقت اعتقال أكثر من 2600 شخص، مؤكدة دقة أرقامها رغم الصعوبات الناجمة عن قطع السلطات لخدمات الإنترنت والهاتف.

ورغم الحملة الأمنية، تواصلت التظاهرات صباح الأحد في العاصمة طهران ومدينة مشهد، بينما يكتفي التلفزيون الرسمي بعرض خسائر قوات الأمن ووصف المحتجين بـ "الإرهابيين".

وصعّدت طهران لهجتها، حيث حذر المدعي العام محمد موحدي آزاد من أن المحاكمات ستجري "دون لين"، مشددا على أن لوائح الاتهام ستطال حتى من "ساعدوا مثيري الشغب" بتهمة الخيانة والسعي لفرض هيمنة أجنبية.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للمتظاهرين قائلا إن "إيران تتطلع إلى الحرية"، فيما كشفت تقارير صحفية عن عرض خيارات عسكرية على ترامب لتوجيه ضربة لطهران، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد. وحذرت الخارجية الأمريكية النظام الإيراني قائلة: "لا تلعبوا مع الرئيس ترامب.. عندما يقول إنه سيفعل شيئا، فهو يعنيه".

