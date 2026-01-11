إعلان

ناقشا ملفات غزة وسوريا وإيران.. تفاصيل مكالمة وزير خارجية أمريكا ونتنياهو

كتب : مصراوي

05:59 ص 11/01/2026

بنيامين نتنياهو وماركو روبيو

وكالات

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اتصالات هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال باراك رافيد، مراسل أكسيوس، عبر حسابه على موقع إكس: "تحدث وزير الخارجية روبيو هاتفيًّا يوم السبت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأضاف أن مصدرًا أمريكا قال إنها كانت مكالمة روتينية للاطمئنان، وناقش الطرفان الاحتجاجات في إيران وغزة وسوريا.

والأربعاء، قالت مصادر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يُعلِن عن تشكيل مجلس السلام في غزة الأسبوع المقبل، بحسب ما أفاد موقع أكسيوس.

وكتب الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، عبر حسابه على موقع إكس: "من المتوقع أن يعلن الرئيس ترامب عن تشكيل مجلس السلام في غزة الأسبوع المقبل كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لما ذكره مسؤولان أميركيان ومصدران مطلعان على الأمر".

وفي ديسمبر الماضي، قال ترامب: إن من المتوقع أن يُعلَن مطلع عام 2026 عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام في غزة.

وأوضح ترامب أن عددًا من القادة يرغبون في الانضمام إلى المجلس، الذي أُنشِئ بموجب خطة غزة التي جرى التوصل بموجبها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا للغد.

روبيو ونتنياهو ملف غزة ملف سوريا ملف إيران وزير خارجية أمريكا رئيس الوزراء الإسرائيلي

