إعلان

هل تدرس بريطانيا مع حلفاء أوروبيين إرسال قوات من الناتو إلى جرينلاند؟

كتب : مصراوي

02:40 ص 11/01/2026

جرينلاند الجزيرة القطبية الشمالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

كشفت صحيفة "صنداي تلجراف"، أن لندن تتداول مع دول أوروبية أخرى فكرة إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى جرينلاند لتعزيز أمن الجزيرة وتفادي أي محاولات أمريكية لضمها.

بحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة، فإن القيادة العسكرية البريطانية تطور خططا لتشكيل بعثة تابعة لحلف "الناتو" في جرينلاند.

وأشارت إلى أن المسؤولين البريطانيين عقدوا عدة اجتماعات في الآونة الأخيرة مع نظرائهم من فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى لبدء التحضير لنشر قوات عسكرية، مؤكدة أن هذه الخطط لا تزال في مراحلها المبكرة.

ومن المتوقع أن تقدم لندن لهذه البعثة ليس فقط الأفراد العسكريين، بل أيضا السفن والطائرات الحربية.

وأضافت الصحيفة، أن الدول الأوروبية تأمل من خلال زيادة الوجود العسكري لحلف الناتو في غرينلاند إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعدول عن فكرة ضم الجزيرة.

ووفقا لـ"صنداي تلجراف"، فإن تشكيل بعثة للحلف في المنطقة سيسمح للقائد الأمريكي بادعاء تحقيق انتصار سياسي، إذ ستتحمل الدول الأوروبية في هذه الحالة التكاليف المالية للأمن في هذه المنطقة من المحيط الأطلسي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله: "المحادثات داخل حلف الناتو لتعزيز الأمن في المنطقة مستمرة، نحن لا نتقدم على أنفسنا أبدا، لكن بريطانيا تعمل مع حلفاء الناتو على جهود الردع والدفاع في القطب الشمالي".

وأكد المصدر، أن خيار إرسال القوات العسكرية نوقش في 8 يناير خلال اجتماع لحلفاء الناتو في بروكسل، ونتيجة لذلك كلف مقر القوات المشتركة للحلف في أوروبا بتحديد السبل الممكنة لتعزيز الأمن في القطب الشمالي.

وبحسب معلومات الصحيفة، قد تتخذ هذه الخطوة شكل نشر كامل للقوات في جرينلاند، أو مزيج من تدريبات عسكرية قصيرة الأمد على الجزيرة وتبادل المعلومات الاستخباراتية وإعادة توزيع النفقات الدفاعية داخل الحلف لصالح منطقة القطب الشمالي.

يُذكر أن جرينلاند هي إقليم ذاتي الحكم تابع لمملكة الدنمارك، وفي عام 1951، وقعت واشنطن والدنمارك بالإضافة إلى التزامات الحلف بموجب معاهدة الناتو معاهدة دفاع خاصة بجرينلاند، التزمت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة من أي عدوان محتمل، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جرينلاند جزيرة جرينلاند بريطانيا إرسال قوات دولية إلى جرينلاند إرسال قوات من الناتو إلى جرينلاند

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
أخبار مصر

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
بكاء حسام والمصحف..5 صور لـ احتفال الجهاز الفني بالصعود إلى نصف نهائي كأس
مصراوي ستوري

بكاء حسام والمصحف..5 صور لـ احتفال الجهاز الفني بالصعود إلى نصف نهائي كأس
"حبيبي وصديقي".. محمد رمضان يعلن وفاة خاله
زووم

"حبيبي وصديقي".. محمد رمضان يعلن وفاة خاله
برلماني: 3 ملايين ملف تصالح في مخالفات البناء في طوابير الانتظار
أخبار مصر

برلماني: 3 ملايين ملف تصالح في مخالفات البناء في طوابير الانتظار
أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
زووم

أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟