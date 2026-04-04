سخر القائد الفرنسي السابق في حلف الناتو الجنرال ميشيل ياكوفليف، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير دفاعه، بعد حديثهم عن إخراج اليورانيوم من إيران عبر عملية عسكرية.

وقال الجنرال الفرنسي ميشيل ياكوفليف خلال لقائه على قناة LCI الفرنسية: " إن على المسؤولين في إدارة ترامب التوقف عن تعاطي الكوكايين بين الاجتماعات"، في انتقاد حاد لسياسة واشنطن في الحرب على إيران.

وكان الرئيس الأمريكي قد طرح فكرة إنشاء مدرج جوي مخصص لنقل اليورانيوم، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة قصفها في الشرق الأوسط.

إنشاء قاعدة جوية في إيران

وردّ الجنرال الفرنسي ميشيل ياكوفليف خلال لقائه الجمعة قائلاً: "لو جاءني مخطط عسكري وقال: لدي فكرة رائعة يا سيدي، كل ما علينا فعله هو إنشاء قاعدة جوية كاملة، لقلت له إن الوقت قد حان ليتوقف عن تعاطي الكوكايين على المكتب بين الاجتماعات".

وتابع خلال لقائه: " عندما حاولت فرنسا إنشاء قاعدة عسكرية في واد مفتوح في فيتنام تحولت قواتها هناك من صياد إلى فريسة"، مشيرا إلى أن براميل اليورانيوم دُفنت تحت الأرض، وأن استخراجها يتطلب هندسة ضخمة تشمل استخدام الجرافات وحفر أنفاق جديدة، والبحث عن أماكن الأنفاق القديمة المنهارة. وأن الإيرانيين أنفسهم لو قرروا الوصول إلى اليورانيوم فسيستغرقون أسابيع أو شهوراً للقيام بمثل هذه الحفريات.

Emekli Fransız Korgeneral Michel Yakovleff'in Trump’ın bombalar yağarken İran’ın göbeğine pist inşa edip uranyumu uçakla kaçırma planına verdiği o tepki:



"Amerikalı yetkililer toplantı molalarında kokain çekmeyi acilen bırakmalı."

انتقادات ترامب لفرنسا

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام فقط من إدانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلنية للولايات المتحدة، ردًا على انتقادات ترامب لفرنسا، مؤكدًا رفض بلاده مساعدة واشنطن في تأمين مضيق هرمز.

وقال ماكرون: "لستُ معلقًا على عملية قررها الأمريكيون مع الإسرائيليين بمفردهم. يمكنهم لاحقًا أن يندموا على عدم حصولهم على دعم في عملية قرروها بأنفسهم. هذه ليست عمليتنا".

وشدد الرئيس الفرنسي على أن تحقيق السلام مع طهران لا يمكن أن يتم إلا عبر الوسائل الدبلوماسية، وليس من خلال العمل العسكري، مضيفًا أن إيران لن تسمح بمرور آمن عبر هذا الممر البحري الحيوي إلا في ظل تلك الظروف.

إعادة فتح مضيق هرمز

في المقابل، زعم ترامب أن مضيق هرمز يمكن إعادة فتحه "بسهولة" مع "قليل من الوقت"، في وقت يقف فيه العالم على حافة أزمة طاقة. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال:"مع القليل من الوقت، يمكننا بسهولة فتح مضيق هرمز، والاستيلاء على النفط، وتحقيق ثروة. سيكون ذلك بمثابة تدفق هائل للعالم".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترح ترامب أن على المملكة المتحدة ودول أخرى تعتمد على المضيق لنقل النفط أن تتولى بنفسها العمل العسكري. وقال إن الدول التي تعتمد على هذا الممر البحري الحيوي "يجب أن تتحلى ببعض الشجاعة المتأخرة" وأن "تستولي عليه ببساطة".