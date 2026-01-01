إعلان

سويسرا.. قتلى وجرحى في حريق حانة بمنتجع تزلج ليلة رأس السنة

كتب : محمود الطوخي

09:38 ص 01/01/2026

انفجار في منتجع تزلج سويسري

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون، في وقت مبكر من صباح الخميس، إثر اندلاع حريق في حانة بمنتجع "كران مونتانا" للتزلج في جبال الألب السويسرية، خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.

وأفادت الشرطة بأن الحريق نشب حوالي الساعة 1:30 صباحا في حانة "لو كونستليشن"، وكان يتواجد داخل المبنى أكثر من مئة شخص لحظة وقوع الحادث، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"

وقال المتحدث باسم الشرطة، جايتان لاثيون: "نشهد حاليا سقوط العديد من الجرحى والقتلى".

وأوضح لاثيون أن السلطات أنشأت مركز استقبال وخصصت خط مساعدة لعائلات المتضررين، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال في بدايتها.

وأضاف: "هذا منتجع تزلج ذو شهرة عالمية ويستقطب الكثير من السياح".

ومن المقرر، أن تعقد الشرطة مؤتمرا صحفيا في تمام العاشرة صباح الخميس في كران مونتانا، الواقعة في قلب جبال الألب على بعد 40 كيلومترا شمال جبل ماترهورن، لتوضيح المزيد من التفاصيل حول الحادث وأسبابه.

