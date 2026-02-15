إعلان

استشهاد 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

كتب : مصراوي

12:04 م 15/02/2026

استشهاد 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

( د ب أ)

استشهد 10 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي على استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الأحد.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر طبية قولها إن "ستة شهداء وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي إثر استهداف إسرائيلي قرب المسلخ التركي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع".

كما أسفر قصف استهدف خيام نازحين قرب مفترق الاتصالات غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة لمبانٍ سكنية في محيط دوار الشيخ زايد شمال مخيم جباليا، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف فلسطينيين اثنين شمالي القطاع لاقترابهما من قواته وتشكيلهما خطرا عليها.



