وقع البنك المصري لتنمية الصادرات "Ebank"،اليوم الأحد، اتفاقية جديدة ضمن برنامج استشاري لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) بهدف تعزيز حوكمة البيانات وإطار مراقبة الربحية، بما يمكن البنك من تحديد وتصنيف وتقديم تقارير حول التمويل المستدام وتعميق تعرضه الإيجابي للمناخ.

وقام بالتوقيع كلًا من شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والدكتور أحمد محمد جلال، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة "إي بنك".

وشهد التوقيع كلًا من حسن عبدلله محافظ البنك المركزي المصري، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا إثيوبيس تفارا.