الصحة: الخط الساخن استقبل 5634 مكالمة خلال يناير.. والاستجابة 100%

كتب : أحمد جمعة

12:44 م 15/02/2026

الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 5634 مكالمة عبر الخط الساخن الموحد (105) خلال شهر يناير 2026، محققة نسبة استجابة كاملة بلغت 100% لجميع الاتصالات، في إطار تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتسهيل التواصل مع المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المكالمات شملت استفسارات وطلبات متنوعة أبرزها: التطعيمات واللقاحات، كارت الخدمات المتكاملة، العلاج على نفقة الدولة، طوارئ الدم، الرعايات والحضانات والألبان، التكليف، التراخيص، الاستشارات الطبية، والشكاوى.

وأشار في بيان اليوم إلى أن متابعة رضا المواطنين خلال نوفمبر وديسمبر 2025 سجلت 10,754 اتصالًا، وبلغ معدل الرضا في العينة العشوائية 83.5%، مع استمرار الارتفاع الملحوظ في عدد المكالمات مقارنة بالأشهر السابقة.

وأرجع المتحدث هذا الارتفاع إلى نجاح الحملات التوعوية، وزيادة وعي المواطنين بالخدمات الصحية وآليات الحصول عليها، إلى جانب فعالية توحيد قنوات التواصل عبر الرقم (105)، ما يقلل التشتت ويسرّع الاستجابة.

وأكد أن الخط الساخن يعمل مجانًا على مدار 24 ساعة يوميًا طوال الأسبوع، ويغطي خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة، منها أسرة الحروق، الحضانات، أكياس الدم ومشتقاته، مبادرة جلطات القلب الحادة والسكتات الدماغية، واستقبال الشكاوى.

وأبرز أن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الثقة بين المواطن والمنظومة، ودعم رؤية مصر 2030 لتقديم رعاية صحية شاملة وميسرة للجميع.

وزارة الصحة والسكان خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان حسام عبدالغفار

