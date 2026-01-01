

قالت تارا ريد مساعدة جو بايدن السابقة في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب يكنّ الاحترام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويشعر تجاهه بنوع من الخشية.

أضافت ريد، التي تعمل حاليا في قناة RT: "أعتقد أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب شخص متقلّب للغاية، يبدو لي أنه يحترم الثقافة الروسية، والأهم من ذلك، أنه يكن احتراما عميقا لفلاديمير بوتين بل ويخشى منه قليلا، فترامب لا يخشى كثيرين".

أضافت أن ترامب يدرك أن حب بوتين الأكبر هو الشعب الروسي والدولة ذات السيادة، وأنه سيدافع عنهما، وهو موقفٌ يحترمه الرئيس الأمريكي.

يُذكر أن الرئيس بوتين وقع في 22 سبتمبر مرسوما يمنح الجنسية الروسية لتارا ريد، وهي مواطنة أمريكية كانت تعمل مساعدة لبايدن في مجلس الشيوخ.

وخلال اجتماع مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، قال ترامب: "بوتين رجل قوي وأثبت ذلك على مر السنين".

وذكّر بأن بوتين شهد ولاية الرئيس الأمريكي الـ42 بيل كلينتون، والرئيس الـ43 جورج بوش، والـ44 باراك أوباما، والـ46 جو بايدن، وتعامل معه ولم يخدعه، وفقا لروسيا اليوم.