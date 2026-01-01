إعلان

مساعدة بايدن: ترامب يكنّ الاحترام لـ فلاديمير بوتين ويخشى منه قليلًا

كتب : مصراوي

07:26 ص 01/01/2026

ترامب وبوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت تارا ريد مساعدة جو بايدن السابقة في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب يكنّ الاحترام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويشعر تجاهه بنوع من الخشية.

أضافت ريد، التي تعمل حاليا في قناة RT: "أعتقد أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب شخص متقلّب للغاية، يبدو لي أنه يحترم الثقافة الروسية، والأهم من ذلك، أنه يكن احتراما عميقا لفلاديمير بوتين بل ويخشى منه قليلا، فترامب لا يخشى كثيرين".

أضافت أن ترامب يدرك أن حب بوتين الأكبر هو الشعب الروسي والدولة ذات السيادة، وأنه سيدافع عنهما، وهو موقفٌ يحترمه الرئيس الأمريكي.

يُذكر أن الرئيس بوتين وقع في 22 سبتمبر مرسوما يمنح الجنسية الروسية لتارا ريد، وهي مواطنة أمريكية كانت تعمل مساعدة لبايدن في مجلس الشيوخ.

وخلال اجتماع مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، قال ترامب: "بوتين رجل قوي وأثبت ذلك على مر السنين".

وذكّر بأن بوتين شهد ولاية الرئيس الأمريكي الـ42 بيل كلينتون، والرئيس الـ43 جورج بوش، والـ44 باراك أوباما، والـ46 جو بايدن، وتعامل معه ولم يخدعه، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب وبوتين ترامب بوتين الرئيس الأمريكي الرئيس الروسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"