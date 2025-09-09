إعلان

إعلام عبري: إسرائيل استهدفت مقر حركة حماس في قطر

04:15 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

ارشيفية

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف قيادات في حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت القناة 12، إلى أن انفجارا واحدا على ما يبدو استهدف مقر حركة حماس في الدوحة، حيث كانت تتواجد قيادات بارزة في الحرة.

وأوضحت القناة العبرية، أن الانفجار وقع في حي كتارا بالدوحة. وأفاد شهود عيان بتصاعد دخان في المنطقة.

وأوضحت القناة العبرية، أنه حتى الآن لم ترد أي أنباء عن سقوط ضحايا.

إسرائيل قصف مقر حركة حماس قطر
