إعلام عبري: إسرائيل استهدفت مقر حركة حماس في قطر

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف قيادات في حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت القناة 12، إلى أن انفجارا واحدا على ما يبدو استهدف مقر حركة حماس في الدوحة، حيث كانت تتواجد قيادات بارزة في الحرة.

وأوضحت القناة العبرية، أن الانفجار وقع في حي كتارا بالدوحة. وأفاد شهود عيان بتصاعد دخان في المنطقة.

وأوضحت القناة العبرية، أنه حتى الآن لم ترد أي أنباء عن سقوط ضحايا.