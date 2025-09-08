إعلان

عاصفة غامضة تضرب البلاد.. سياسي يحذر المسلمين والمسيحيين والأكراد في العراق

10:04 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

العراق

وكالات

حذر السياسي العراقي، عزت الشابندر، مواطني العراق من فتنة وصفها بالغامضة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة وتهدد الجميع، داعيهم للتمسك بالإيمان والوحدة الوطنية لمواجهتها.

وقال في منشور له على حسابه الرسمي بمنصة إكس "خذوها من درويش.. العاصفة القادمة وإن جالت ومالت وطافت في كل مكان وليس لها مثيل في الزمان، فهي عاصفة هائجة يائجة مائجة، والعراق غايتها بمسلميه ومسيحييه وعربه وكرده وسنته وشيعته".

وأكد الشابندر أن الإيمان بالله ورسله والحصانة الوطنية الراسخة، وهما السبيل الوحيد لحماية العراق من هذه العاصفة، مشيرًا إلى أنها تهدف لزعزعة استقرار البلاد بكل أطيافها.

العراق الفتنة عزت الشابندر
