الثالث خلال عام.. البرلمان الفرنسي يطيح برئيس الوزراء وحكومته

09:36 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

البرلمان الفرنسي

وكالات

أسقط البرلمان الفرنسي الحكومة خلال تصويت بالثقة، وأطاح بفرانسوا بايرو رئيس الحكومة، وهو ما يمثل أزمة جديدة لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا ويلزم الرئيس إيمانويل ماكرون بالبحث عن رئيس وزراء رابع في غضون 12 شهرًا.

وتم إقصاء بايرو بأغلبية ساحقة في تصويت جاءت نتيجته بواقع 364 صوتا مقابل 194، وبحسب محللين فإن بايرو يبدو أنه دفع ثمن ما بدا أنه خطأ سياسي مذهل، حين راهن على أن النواب سيدعمون رأيه القائل بأن فرنسا يجب أن تخفض الإنفاق العام لإصلاح ديونها.

وبدلاً من ذلك، انتهزوا فرصة التصويت الذي دعا إليه ليتحدوا ضد بايرو، السياسي الوسطي البالغ من العمر 74 عامًا والذي عينه ماكرون في ديسمبر الماضي.

ومن جانبه أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيسمي رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة.

