"من فتحة الدبابة".. إسرائيل تعلن تفاصيل مقتل 4 جنود في شمال غزة

09:20 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أربعة من جنوده خلال العمليات العسكرية شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى نشر أسماء ثلاثة منهم، بينما لم تُكشف بعد هوية الجندي الرابع.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 فلسطينيين شاركوا في العملية التي قتل فيها 4 جنود شمالي قطاع غزة، موضحًة أنهم ألقوا عبوة ناسفة من فتحة الدبابة وأطلقوا النار على قائدها.

وقالت إن منفذو العملية وصلوا إلى مهجع للدبابات بعد عودتها من نشاط عسكري في حي الشيخ رضوان، مؤكدًة أن العبوة الناسفة انفجرت داخل الدبابة فاشتعلت فيها النيران ما أدى إلى مقتل جميع أفرادها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات قصف وتدمير واسعة في مدينة غزة، مستهدفًا ما تبقى من مبانٍ وأبراج سكنية.

وفي كلمة مصوّرة، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها فورًا، مؤكداً أن الجيش دمّر خلال يومين خمسين برجًا وصفها بـ"الإرهابية"، متوعدًا بأن ما جرى ليس سوى بداية لعملية برية أوسع داخل أكبر مدن القطاع وأكثرها كثافة سكانية.

