بعد هجوم القدس.. ماكرون يدعو لحل سياسي من أجل استقرار المنطقة

باريس - (د ب أ)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا إلى إيجاد حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع اليوم في القدس المحتلة، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العديد.

وكتب ماكرون على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الاثنين: "يجب أن تنتهي دوامة العنف.. فقط الحل السياسي هو الذي سيمكن من عودة السلام والاستقرار للجميع في المنطقة".

وأعرب ماكرون عن تعازيه لأسر الضحايا وشعب إسرائيل، مؤكدًا أن بلاده تدين الهجوم.

ووقع اليوم الاثنين، حادث إطلاق نار في محطة حافلات قرب مفترق راموت بالقدس، أسفر عن وقوع 7 قتلى و6 إصابات خطيرة و2 متوسطة و3 طفيفة في العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يشارك مع الشرطة في أعمال تمشيط بحثًا عن مشتبه فيهم على علاقة بعملية القدس.