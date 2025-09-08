إعلان

بسبب الديون.. رئيس وزراء فرنسا يدعو نواب البرلمان لمساندته

06:04 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو

باريس - (أ ب)

دعا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو نواب البرلمان إلى دعم خططه للحد من ديون البلاد، وذلك قبيل تصويت على الثقة من المتوقع أن يطيح به في وقت لاحق من يوم الإثنين، في محاولة أخيرة لإنقاذ منصبه.

وفي خطاب مؤثر أمام الجمعية الوطنية، تمسك بايرو، البالغ من العمر 74 عاما، بموقفه بأن العجز العام المتفاقم والديون المتزايدة يشكلان تهديدا لمستقبل فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، قائلًا: " إن الديون تغمرنا".

وأضاف أن الديون الحكومية ستثقل كاهل الأجيال القادمة، وتعرض فرنسا لمخاطر الاعتماد على الدائنين الأجانب، كما ستقوض شبكات الأمان الاجتماعي إذا لم يتم السيطرة عليها.

فرانسوا بايرو فرنسا الديون برلمان فرنسا
