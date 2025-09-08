البث العبرية تكشف هوية منفذا هجوم القدس

وكالات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن هوية منفذا هجوم إطلاق النار عند مفترق مستوطنة راموت شمال القدس المحتلة.

وقالت البث العبرية، إن منفذا الهجوم يبلغان من العمر نحو 20 عامًا من منطقة رام الله وليست لهما سوابق أمنية وليس لديهما تصريح دخول لإسرائيل.

ووقع اليوم الاثنين، حادث إطلاق نار في محطة حافلات قرب مفترق راموت بالقدس، أسفر عن وقوع 7 قتلى و6 إصابات خطيرة و2 متوسطة و3 طفيفة في العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يشارك مع الشرطة في أعمال تمشيط بحثًا عن مشتبه فيهم على علاقة بعملية القدس.