البث العبرية تكشف هوية منفذا هجوم القدس

03:40 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

هيئة البث الإسرائيلية

وكالات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن هوية منفذا هجوم إطلاق النار عند مفترق مستوطنة راموت شمال القدس المحتلة.

وقالت البث العبرية، إن منفذا الهجوم يبلغان من العمر نحو 20 عامًا من منطقة رام الله وليست لهما سوابق أمنية وليس لديهما تصريح دخول لإسرائيل.

ووقع اليوم الاثنين، حادث إطلاق نار في محطة حافلات قرب مفترق راموت بالقدس، أسفر عن وقوع 7 قتلى و6 إصابات خطيرة و2 متوسطة و3 طفيفة في العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يشارك مع الشرطة في أعمال تمشيط بحثًا عن مشتبه فيهم على علاقة بعملية القدس.

هيئة البث الإسرائيلية القدس منطقة رام الله إسرائيل
