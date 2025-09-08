بن غفير من موقع الهجوم: أدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح في كل مكان

وكالات

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير -من موقع الهجوم الذي وقع اليوم الاثنين داخل محطة حافلات مركزية في القدس المحتلة– جميع الإسرائيليين إلى حمل السلاح في كل مكان.

ووقع اليوم الاثنين، حادث إطلاق نار في محطة حافلات قرب مفترق راموت بالقدس، أسفر عن وقوع 6 قتلى و6 إصابات خطيرة و2 متوسطة و3 طفيفة في العملية.

وأغلقت القوات الإسرائيلية كافة مداخل مدينة القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على كافة مداخل القدس، وأعاقت حركة مرور المواطنين، وسط استنفار كبير لقوات وشرطة الاحتلال".