بن غفير من موقع الهجوم: أدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح في كل مكان

01:15 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

وكالات

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير -من موقع الهجوم الذي وقع اليوم الاثنين داخل محطة حافلات مركزية في القدس المحتلة– جميع الإسرائيليين إلى حمل السلاح في كل مكان.

ووقع اليوم الاثنين، حادث إطلاق نار في محطة حافلات قرب مفترق راموت بالقدس، أسفر عن وقوع 6 قتلى و6 إصابات خطيرة و2 متوسطة و3 طفيفة في العملية.

وأغلقت القوات الإسرائيلية كافة مداخل مدينة القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على كافة مداخل القدس، وأعاقت حركة مرور المواطنين، وسط استنفار كبير لقوات وشرطة الاحتلال".

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي إسرائيل
