الجيش الإسرائيلي: نبحث مع الشرطة عن مشتبه بهم في عملية القدس

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه يشارك مع الشرطة في أعمال تمشيط بحثًا عن مشتبه فيهم على علاقة بعملية القدس.

وذكر الجيش، أن قواته تطوق قرى في رام الله لإحباط أنشطة "إرهابية" وتنفذ أعمال استجواب وتمشيط ميدانية.



وأغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، كافة مداخل مدينة القدس، وذلك عقب حادث إطلاق نار في محطة حافلات قرب مفترق راموت بالقدس، أسفر عن وقوع 6 قتلى و6 إصابات خطيرة و2 متوسطة و3 طفيفة في العملية.