6 شهداء في خان يونس والاحتلال يُواصل نسف المنازل بقطاع غزة

05:39 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

قطاع غزة - أرشيفية

وكالات

وصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس، جثامين 6 شهداء جرى انتشالهم من مناطق متفرقة جنوب المدينة.

وفي مدينة غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل المواطنين في حي الشيخ رضوان باستخدام العربات المفخخة، ما أدى إلى دمار واسع في الحي، بحسب وفا الفلسطينية.

وأفادت المصادر الطبية بارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى64,455 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى162,776 إصابة.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

