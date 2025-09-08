

وكالات

أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن عدد الأطفال الذين اغتالهم الاحتلال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تجاوز الـ20 ألف طفل بمعدل طفل فلسطيني واحد على الأقل في كل ساعة على يد القوات الإسرائيلية.

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، إن طفلا فلسطينيا واحدا على الأقل يتم اغتياله كل ساعة في المتوسط ​​على يد القوات الإسرائيلية في غزة على مدى ما يقرب من 23 شهرا من الحرب، إذ تجاوز عدد الأطفال الشهداء الآن 20 ألف طفل.

أوضحت أن أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أظهرت اغتيال ما لا يقل عن 20 ألف طفل حوالي 2% من إجمالي عدد الأطفال في غزة منذ أكتوبر 2023.

أشارت إلى أن ما لا يقل عن 1009 أطفال من بين الشهداء دون سن عام واحد، كما ولد ما يقرب من نصفهم (450) وتم اغتيالهم خلال الحرب.

ووفقا لوزارة الصحة، أصيب ما لا يقل عن 42011 طفلا، بينما أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة بوجود ما لا يقل عن 21000 طفل مصابين بإعاقة دائمة، ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين أو يفترض أنهم مدفونون تحت الأنقاض.

كثفت القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير 97% من المدارس، و 94% من المستشفيات.

قال المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الأطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية أحمد الهنداوي: "هذه إحصائية مخزية، انحدار جديد مروع في حرب تتسم بسيل متواصل من هذه الجرائم، والأسوأ من ذلك كله، أننا توقعنا هذا، هجمات ممنهجة على دور الأطفال، وملاعبهم، ومدارسهم، ومستشفياتهم، وتجويع متعمد، والعالم لا يفعل شيئا لإيقافها".

تدعو منظمة "أنقذوا الأطفال" إلى وقف فوري ونهائي لإطلاق النار، وإتاحة وصول فوري وغير مقيد للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة الأطفال والعائلات في جميع أنحاء غزة، وفقا لروسيا اليوم.