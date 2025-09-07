وكالات

كشف تحقيق أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت المسيرة التي استهدفت مطار رامون لكن لم تصنفها كمعادية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيجري تحقيقا معمقا في استهداف المسيرة اليمنية لمطار رامون، موضحا أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود عطل فني في أنظمة الكشف الحالية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصابت طائرة مُسيّرة صالة الوصول في مطار رامون، ما تسبب في أضرار جسيمة داخل المطار، ووقوع 8 إصابات، منها 5 حالات طفيفة نتيجة شظايا، و3 آخرون يعانون من الهلع، نُقلوا إلى مستشفى يوسفتال في إيلات، وفقًا للإسعاف الإسرائيلي.

وأعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية أن طائرة مُسيّرة أُطلقت من اليمن أصابت مؤخرًا صالة الوصول في مطار رامون بمنطقة وادي عربة.

وأضافت في بيان لها: "في هذه المرحلة، تم تجميد حركة الطيران وتوقف الإقلاع والهبوط في مطار رامون. وتعمل هيئة المطارات على استئناف العمل في أقرب وقت ممكن. وسنواصل تحديث المعلومات فور ورود أي نتائج جديدة".

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض 3 طائرات مسيرة كانت في طريقها من اليمن، وتم اعتراض طائرتين قبل عبورهما، وتم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة.