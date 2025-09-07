"الحرب ستكون مدمرة".. طلب ورسالة من سمير جعجع لـ "حزب الله"

وكالات

قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إن أقصر طريق لإخراج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، ووقف اعتداءاتها هو قيام دولة فعلية في لبنان.

وطالب جعجع، خلال تصريحات إعلامية، اليوم، من حزب الله باتخاذ قرارات واقعية وتجنب المزيد من الانتحار، مضيفًا " أن محور الممانعة ارتكب أخطاء وخطايا فظيعة بحق لبنان وشعبه، لا قيام لدولة فعلية في لبنان بوجود سلاح غير شرعي بداخلها".

وأضاف أنه "لا يمكن لأي فريق وحده أن يتحكم بمصير لبنان، وحان الوقت لحزب الله أن يعلم أن أي حرب داخل ستكون مدمرة ويجب على الحزب الانتقال من طريق اللاشرعية إلى الشرعية من خلال تسليم السلاح".

وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية، أن السلاح لم يكن أبدا ضمانة أو مصدر حماية كما يدعي حزب الله الذين يعترضون على تسليم السلاح

وفي الختام وجه جعجع، رسالة لأعضاء حزب الله قائلا" أقول لحزب الله أنتم تهربون من الاستسلام إلى الانتحار من خلال رفض تسليم السلاح".