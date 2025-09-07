(د ب أ)

في سباق للدراجات بمدينة باد دورهايم في ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا، أُصيب نحو 70 مشاركًا بجروح. وقال متحدث باسم الشرطة إن سباق "رايدرمان" شهد "سقوطًا جماعيًا" لعدد كبير من المتسابقين.

وبحسب البيانات، أصيب ما يصل إلى 20 مشاركًا بجروح خطيرة، فيما جرى علاج نحو 25 مصابًا بجروح طفيفة في مكان الحادث ونقلهم إلى المستشفيات.

كما أصيب حوالي 35 متسابقًا آخرين بإصابات طفيفة وفق المعلومات الأولية. وأوضحت الشرطة أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد العدد النهائي للجرحى.

ووفقًا للشرطة، وقع أول سقوط جماعي بين مدينة باد دورهايم وحي بيزينجن عند منعطف إلى اليسار، عندما توافد عدد كبير من الدراجين في اللحظة نفسها، مما أدى إلى فقدان السيطرة وحدوث سقوط متتابع.

وجاء في بيان الشرطة أن "عددا كبيرا من الدراجين سقطوا فوق بعضهم البعض على الطريق"، وبعد ذلك حدث ازدحام جديد بين الدراجين ما أدى إلى سقوط العديد منهم مرة أخرى.

واستدعت هذه الحوادث حضور قوات الإنقاذ بعدد كبير، كما تمت الاستعانة بأربع مروحيات إسعاف وعدد كبير من سيارات الإسعاف في مكان الحادث.

وأكدت الشرطة أنه لا توجد أي مؤثرات خارجية تسببت في الحادث. وبعد وقوعه، ألغى المنظمون جميع فعاليات السباق، وتم إيقاف وإنهاء السباقات الجارية.

يُذكر أن سباق "رايدرمان" يُعَدُّ من أشهر سباقات الدراجات المفتوحة للهواة في جنوب ألمانيا ويستقطب كل عام مئات المشاركين.