لابيد يتهم نتنياهو بتهديد أمن مواطني إسرائيل

وكالات

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهديد أمن مواطني إسرائيل، بسبب إصراره على الاستمرار في حرب غزة، واحتلال المدينة بالكامل دون النظر إلى صفقة تبادل الأسرى.

وخلال تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، أكد لابيد، أن "نتنياهو يشكل خطراً على أمن مواطني إسرائيل، وجميع محاولاته لكسب الوقت لن تنجح".

وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية، إلى أنه يجب على حكومة نتنياهو تنفيذ صفقة تبادل الأسرى المطروحة على الطاولة ووقف الحرب في غزة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش يوسع العملية العسكرية على مداخل مدينة غزة وداخلها، ويقتل من وصفهم بـ"مخربي النخبة" الذين شاركوا بهجوم 7 أكتوبر 2023، بحسب تعبيره.

وأضاف "إذا كان على أن أختار بين الانتصار على أعدائنا والدعاية السيئة ضدنا فسأختار الانتصار"، مؤكدًا العمل على تدمير أبراج غزة زاعمًا أنها "بنى تحتية إرهابية".

كما زعم إقامة منطقة إنسانية للسماح للسكان بالخروج إلى "أماكن آمنة"، رغم استمرار القصف الإسرائيلي على أنحاء القطاع كافة لا سيما أماكن وجود خيام النازحين.