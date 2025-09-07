استطلاع: 57% من الأمريكيين يعارضون نشر الحرس الوطني في واشنطن

وكالات

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، الأحد، إن استطلاع رأي أجرته كشف أن 57% من الأمريكيين يعارضون نشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، في حين يؤيد 43% قرار الرئيس دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي، أمر بنشر قوات الحرس الوطني في واشنطن، بينما يدور النقاش عن نشره في مدن أمريكية أخرى.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن من يؤيدون قرار نشر الحرس الوطني في المدن هم في الغالب من قاعدته الجمهورية ويصرون على أن ذلك من شأنه أن يقلل معدلات الجريمة.

وفي المقابل، يعارض أغلب الأمريكيين القرار، إذ يشعرون أن حرياتهم وحقوقهم ستكون أقل أمانا نتيجة نشر الحرس الوطني، كما أنهم لا يعتقدون أن القرار سيكون فعّالا في الحد من الجريمة.

كذلك، يعتقد المعارضون أن الرئيس الأمريكي يتصرف من منطلق سياسي وليس أمني يهدف إلى الحد من الجريمة أو منعها.