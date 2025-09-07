إسرائيل تعيد فتح المجال الجوي بعد قصف مطار رامون "صور"

وكالات

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، إعادة فتح المجال الجوي للبلاد ومطار رامون، بعد توقفه 3 ساعات إثر سقوط مسيرة أطلقت من اليمن.

وأصابت طائرة مُسيّرة صالة الوصول في مطار رامون، اليوم الأحد، مما تسببت في أضرار جسيمة داخل المطار، ووقوع 8 إصابات، منها 5 حالة طفيفة نتيجة إصابات وشظايا، و3 آخرون يعانون من الهلع، نُقلوا إلى مستشفى يوسفتال في إيلات، وفقًا للإسعاف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية أن طائرة مُسيّرة أُطلقت من اليمن أصابت مؤخرًا صالة الوصول في مطار رامون بمنطقة وادي عربة.

وأضافت في بيان لها: "في هذه المرحلة، تم تجميد حركة الطيران وتوقف الإقلاع والهبوط في مطار رامون. وتعمل هيئة المطارات على استئناف العمل في أقرب وقت ممكن. وسنواصل تحديث المعلومات فور ورود أي نتائج جديدة".

ومن جانبه، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي 3 طائرات مسيرة كانت في طريقها من اليمن، وتم اعتراض طائرتين قبل عبورهما، وتم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة.