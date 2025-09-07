إعلان

الجهاد الإسلامي: استهدفنا بصاروخين مستوطنة إسرائيلية في غلاف غزة

11:45 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

سرايا القدس

background

غزة - (د ب أ)

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن قصف صاروخي استهدف مستوطنة إسرائيلية في غلاف غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان صحفي اليوم: "استهدفنا مستوطنة نتيفوت بغلاف غزة بصاروخين، رداً على جرائم الاحتلال في حق أبناء الشعب الفلسطيني".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم عن إطلاق قذيفتين من المنطقة الوسطى للقطاع الساحلي تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخ من قبل دفاعات جوية، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة.

سرايا القدس الجهاد الإسلامي استهدف مستوطنة إسرائيلية
