الجهاد الإسلامي: استهدفنا بصاروخين مستوطنة إسرائيلية في غلاف غزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن قصف صاروخي استهدف مستوطنة إسرائيلية في غلاف غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان صحفي اليوم: "استهدفنا مستوطنة نتيفوت بغلاف غزة بصاروخين، رداً على جرائم الاحتلال في حق أبناء الشعب الفلسطيني".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم عن إطلاق قذيفتين من المنطقة الوسطى للقطاع الساحلي تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخ من قبل دفاعات جوية، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة.