البث العبرية: تشكيل لجنة لتحسين علاج جرحى الجيش الإسرائيلي

وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة من وزارتي الدفاع والمالية لتحسين علاج جرحى الجيش مع ارتفاع أعدادهم.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع إن عدد المصابين قيد العلاج سيصل إلى 100 ألف جندي حتى عام 2028.

وقال جنود إسرائيليون لصحيفة "هآرتس" العبرية، إن الجيش في حالة إرهاق بسبب استمرار الحرب وبعض الوحدات تعاني انخفاض الدافع للقتال.

وأضافوا أن المشكلات في الجيش تتزايد والقادة يواجهون صعوبة في فرض السلوك المهني على جنودهم، وفق تعبيرهم.