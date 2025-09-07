إعلان

البث العبرية: تشكيل لجنة لتحسين علاج جرحى الجيش الإسرائيلي

11:07 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

هيئة البث الإسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة من وزارتي الدفاع والمالية لتحسين علاج جرحى الجيش مع ارتفاع أعدادهم.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع إن عدد المصابين قيد العلاج سيصل إلى 100 ألف جندي حتى عام 2028.

وقال جنود إسرائيليون لصحيفة "هآرتس" العبرية، إن الجيش في حالة إرهاق بسبب استمرار الحرب وبعض الوحدات تعاني انخفاض الدافع للقتال.

وأضافوا أن المشكلات في الجيش تتزايد والقادة يواجهون صعوبة في فرض السلوك المهني على جنودهم، وفق تعبيرهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة البث الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم