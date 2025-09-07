إعلان

هآرتس: الجيش الإسرائيلي قلق من تزايد مشكلاته وبطء نزوح سكان غزة

09:40 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

الجيش الاسرائيلي

وكالات

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر تأكيدها، أن هيئة الأركان الإسرائيلية قلِقة لبطء نزوح السكان من مدينة غزة، إذ تشير التقديرات إلى أن من غادروا أقل من 10% من عدد السكان.

وأكد ضباط بالجيش الإسرائيلي للصحيفة، أنهم يواجهون مشكلة في مدى جاهزية وكفاءة الوحدات النظامية، فيما يقاتل بعضها منذ بدء الحرب، وسط نقص حاد في الجرافات ومحدودية في صلاحية الدبابات وناقلات الجند.

وقال جنود إسرائيليون للصحيفة، إن الجيش في حالة إرهاق بسبب استمرار الحرب وبعض الوحدات تعاني انخفاض الدافع للقتال.

وأضافوا أن المشكلات في الجيش تتزايد والقادة يواجهون صعوبة في فرض السلوك المهني على جنودهم، وفق تعبيرهم.

