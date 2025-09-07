روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيرات



وكالات

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول قيام كل منهما بشن هجوم على الآخر.

وفي روسيا، أفادت إدارة المنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، باندلاع حريق في مصفاة إيلسكي للنفط بكراسنودار جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة وتم إخماده على الفور.

وقالت الإدارة: "اشتعلت نيران في إحدى وحدات المعالجة، تم بسرعة إخماد الحريق الذي أتى على عدة أمتار مربعة".

وأضافت: "لم تكن هناك إصابات، تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ، بالإضافة إلى أجهزة خاصة وأجهزة طوارئ، في موقع الحادث، وتم إجلاء موظفي المصفاة إلى مناطق آمنة".

في المقابل، قال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية خلال الليل، مما أدى إلى اندلاع حريق على سطح مبنى سكني من 16 طابقا.

وأضاف كليتشكو: "أجهزة الطوارئ تتجه إلى موقع الحادث".

وسمع شهود سلسلة انفجارات تهز المدينة، وهي ما بدت أنها أصوات نشاط وحدات الدفاع الجوي.

وفي بولندا، قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة، إن طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء نشطت في وقت مبكر من صباح الأحد، لضمان سلامة المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.

وأضافت في منشور على إكس: "طائرات البولندية وأخرى تابعة للحلفاء تنشط في مجالنا الجوي، مع وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادارات في أعلى درجات الجاهزية".

وفي الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش، كانت هناك حالة تأهب في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا تحسبا لغارات جوية، عقب تحذيرات من القوات الجوية الأوكرانية من هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة روسية، وفقا للغد.