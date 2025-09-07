إعلان

لقاءات أمريكية لبنانية لبحث الانسحاب من الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة

03:32 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

جنوب لبنان

background

وكالات

تصل اليوم الأحد، الموفدة الأمريكية مورجان أورتاجوس إلى بيروت، إذ تقتصر الزيارة على لقاءات ذات طابع أمني، حيث تنحصر باجتماعات مع مسؤولين عسكريين.

وفي السياق، أكدت مصادر، أن الوفد الأمريكي سيعقد اجتماعا مع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، في رأس الناقورة، كما سيزور الوفد قيادة منطقة جنوب الليطاني في صور.

ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه بقائد القيادة الأمريكية المركزية الأدميرال براد كوبر إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية وإلى تفعيل عمل لجنة Mechanism لتنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وشدد الرئيس عون أيضا على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني بما يسمح له بتنفيذ المهام العديدة الموكلة إليه، والتي باشر بها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، فيما أشاد كوبر بالعمل المميز الذي يقوم به الجيش.

وفي السياق، بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل وكوبر الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش اللبناني في ظل التحديات الراهنة، وفقا للعربية.

وحضر الاجتماع المنعقد في مدينة اليرزة اللبنانية وفدا أمريكا ورئيس لجنة الإشراف الخماسية مايكل جيه ليني.

من جهة ثانية، أكد وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة، أن خطة الجيش لحصر السلاح تحمل أسم "درع الوطن"، وتشمل 5 مراحل.

جنوب لبنان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان لبنان إسرائيل أمريكا الرئيس اللبناني
