إعلان

قائد الجيش الإيراني: يجب أن نكون دائما على استعداد للحرب

06:45 م السبت 06 سبتمبر 2025

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، السبت، إنه على بلاده أن تكون دائما على استعداد للحرب.

وأشارت طهران إلى أن احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل بات مرتفعا للغاية. وقال سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته إلى بغداد، يوم أمس الجمعة، إن بلاده تحاول تجنب نزاع جديد، غير أن احتمال نشوب حرب جديدة مع "الكيان الصهيوني يبقى مرتفعا"، وفق ما نقله التلفزيون العراقي.

وأكد زاده، أن الحرب التي شُنت على إيران غيرت الحقائق على الأرض، وتحديدا بعد ضرب المفاعلات النووية"، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى استعداد طهران للتفاوض بشرط شمان نتائج تلك المفاوضات، مضيفا "الجميع شاهد كيف جرت خيانتنا في المحادثات السابقة".

وفي يونيو الماضي، شنت إسرائيل عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران، مستهدفة كبار قيادات الحرس الثوري وعدد من المواقع النووية، قبل أن ترد إيران بعمليات قصف صاروخي، في حرب استمرت 12 يوما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإيراني أمير حاتمي طهران إسرائيل وزير الخارجية الإيراني الأسد الصاعد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. منتخب مصر الثاني 0 - 0 تونس
حشد عسكري في طرابلس.. ماذا يحدث في العاصمة الليبية ولماذا الآن؟