قائد الجيش الإيراني: يجب أن نكون دائما على استعداد للحرب

وكالات

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، السبت، إنه على بلاده أن تكون دائما على استعداد للحرب.

وأشارت طهران إلى أن احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل بات مرتفعا للغاية. وقال سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته إلى بغداد، يوم أمس الجمعة، إن بلاده تحاول تجنب نزاع جديد، غير أن احتمال نشوب حرب جديدة مع "الكيان الصهيوني يبقى مرتفعا"، وفق ما نقله التلفزيون العراقي.

وأكد زاده، أن الحرب التي شُنت على إيران غيرت الحقائق على الأرض، وتحديدا بعد ضرب المفاعلات النووية"، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى استعداد طهران للتفاوض بشرط شمان نتائج تلك المفاوضات، مضيفا "الجميع شاهد كيف جرت خيانتنا في المحادثات السابقة".

وفي يونيو الماضي، شنت إسرائيل عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران، مستهدفة كبار قيادات الحرس الثوري وعدد من المواقع النووية، قبل أن ترد إيران بعمليات قصف صاروخي، في حرب استمرت 12 يوما.