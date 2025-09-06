الكاميرون.. مقتل 7 جنود بانفجار عبوة ناسفة تبنّاه انفصاليون

ياوندي - (أ ب)

أعلن تنظيم انفصالي مسؤوليته عن هجوم بعبوة ناسفة على جانب الطريق أسفر عن مقتل سبعة جنود في جنوب غربي الكاميرون.

وقع الهجوم صباح أمس الجمعة بالقرب من بلدة ماليندي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية. وأعلنت جماعة "محاربو وحدة فاكو"، وهي جماعة انفصالية ناطقة بالإنجليزية، مسؤوليتها عن الهجوم في وقت متأخر من مساء أمس .

وذكرت وكالة أنباء الكاميرون أن سبعة جنود لقوا حتفهم. وكانت القوات الحكومية تقوم بدوريات في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة بحثا عن عبوات ناسفة بدائية الصنع، بحسب الوكالة.

ولم يصدر الجيش الكاميروني تعليقًا رسميًا على الهجوم، كما لم يرد على طلب للتعليق من وكالة أسوشيتد برس.

وتشهد المناطق الغربية من الكاميرون نزاعا مسلحا منذ أن أطلق انفصاليون ناطقون بالإنجليزية تمردا عام 2017 بهدف الانفصال عن الأغلبية الناطقة بالفرنسية، وإنشاء دولة مستقلة ناطقة بالإنجليزية في غرب البلاد.

وتعود جذور التوترات إلى احتجاجات سلمية نظمها محامون ومعلمون، لكنها تحولت إلى صراع دموي قبل نحو عقد من الزمن بعد حملة قمع شنتها الحكومة.