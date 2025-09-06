السوداني يدعو أعضاء أوبك لإعادة النظر في حصة العراق في تصدير النفط

بغداد - (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منظمة البلدان المنتجة للبترول (أوبك)، اليوم السبت، إلى إعادة النظر في حصة بلاده في تصدير النفط، قائلا إنها لا تعكس حجم الاحتياطي لديه.



وقال السوداني ضمن فعاليات منتدى بغداد الدولي للطاقة إن الاحتياطي المثبت لدى العراق هو 150 مليار برميل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، مشيرًا إلى أن الحصة "لا تتناسب مع حجم احتياطنا وقدرتنا الإنتاجية"، ولا تدر ما يكفي من إيرادات لبلد مزقته الحروب.

يشار إلى أن أعضاء تحلف أوبك بلس (دول أوبك والمنتجين الرئيسيين من خارج المنظمة) سوف يعقدون اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرانس غدا السبت لمناقشة سياسة الانتاج.

كان المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، كشف اليوم السبت عن أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للشهر الحالي ستتراوح بين ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يوميا إلى ثلاثة ملايين و450 ألف برميل يوميا.

وقال نزار، للصحفيين على هامش افتتاح المنتدي، "إن معدل الصادرات النفطية تأخذ بنظر الاعتبار حدود الاستهلاك المحلي وحاجة المحطات الكهربائية".