إعصار كيكو يتجه إلى هاواي وبقايا عاصفة لورينا تظل قرب غرب المكسيك

12:05 ص السبت 06 سبتمبر 2025

إعصار كيكو



(أ ب)

قال خبراء الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، إن الإعصار "كيكو" اتخذ مسارا نحو هاواي على مدى الأيام القليلة المقبلة، بينما تسببت العاصفة ما بعد الاستوائية لورينا في هطول أمطار غزيرة على شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية.

وتحول كيكو إلى إعصار من الفئة الثالثة، لكنه بعيد بما يكفي عن جزر هاواي لدرجة أن المركز الوطني للأعاصير في ميامي، قال إنه من المبكر جدًا معرفة الموقع الدقيق له وشدة التأثيرات المتوقعة أن تصل إلى الولاية الأمريكية الخمسين حوالي منتصف الأسبوع المقبل.

وكان مركز كيكو على بعد حوالي 1245 ميلاً (2000 كيلومترا) شرق - جنوب شرق هيلو بولاية هاواي، وذلك وفقًا لنشرة الجمعة.

وبلغت سرعة أعلى رياح مستمرة 115 ميلاً في الساعة (185 كم/ساعة)، وقال خبراء الأرصاد إن كيكو كان يتحرك باتجاه غرب-شمال غرب بسرعة 9 أميال في الساعة (15 كم/ساعة).

وأضاف خبراء الأرصاد، أن قوة كيكو ستكون متغيرة على مدار اليومين المقبلين، قبل أن تضعف بحلول أوائل الأسبوع المقبل، والتي لم يكن هناك أي مراقبات أو تحذيرات سارية، ولكن نصحت السلطات سكان هاواي بمراقبة تقدم الإعصار.

وقال خبراء الأرصاد إن الأمواج العاتية من كيكو ستبدأ في الوصول إلى أجزاء من هاواي مطلع الأسبوع المقبل.

