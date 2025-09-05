بعد فيديو حماس.. ماكرون يدعو للإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين

وكالات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الإفراج الفوري عن كل الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، قائلا إن أمد الهمجية والمعاناة بشكل مفرط قد طال.

وقال الرئيس الفرنسي، عبر منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "أكس" تويتر سابقًا، "أدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس بعد 700 يوم في ظروف احتجاز غير لائقة".

وكانت نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو جديدا لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة بعنوان "الوقت ينفد".

وظهر في الفيديو الأسير الإسرائيلي جاي دلال، داخل مركبة متجولة في شوارع غزة يوم الخميس الماضي بتاريخ 28 أغسطس، معبرا عن ظروف من بقائه على قيد الحياة بعد 22 شهرًا من الأسر وسط أوضاع قاسية نتيجة تصاعد القصف الإسرائيلي ونقص الطعام والماء والغاز والكهرباء في ظل استمرار الحصار، وفقا لوكالة "شهاب" للأنباء.

وقال دلال: "أنا وباقي الأسرى ومليونا مواطن من سكان القطاع نواجه هذه الصعوبات كل يوم"، معبرا بسخرية عن الإهمال الإسرائيلي: "شكرًا لك يا نتنياهو أن سمحت لنا أخيرًا بتناول الخبز وبعض الجبن والاندومي، شكرا أن منحتنا الطاقة لنبقى على قيد الحياة، في الوقت الذي يتواجد ابنك في ميامي يتمتع باللحوم المشوية".

وأضاف الأسير الإسرائيلي أنه يشعر بالرعب من خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، مؤكّدًا أن مجاهدي القسام أبلغوه بعدم تحركهم من المدينة، وأن الأسرى سيظلون في مكانهم رغم الهجوم، محذرًا من وفاة أكثر من 8 من زملائه الأسرى.

واختتم : "اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس، لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا لدى نتنياهو وبن غفير وسموتريتش الذين يكذبون طوال الوقت ولا يريدون أن نعود إلى البيت".