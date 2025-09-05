إيران: احتمال الحرب مع إسرائيل مرتفع للغاية

وكالات

ذكر مسؤولون بالحكومة الإيرانية أنهم يعتبرون اندلاع حرب جديدة ضد إسرائيل احتمالا واردا.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده اليوم الجمعة خلال زيارة إلى العراق "نحاول منع جر المنطقة إلى حرب أخرى، لكن احتمال اندلاع حرب بين إيران والنظام الصهيوني(إسرائيل) مرتفع للغاية"، طبقا لما ذكرته صحيفة انتخاب الإيرانية.

وكانت إسرائيل قد شنت في يونيو الماضي حربا ضد إيران لمدة 12 يوما ونفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة قصفا لمنشآت رئيسية للبرنامج النووي، بما في ذلك محطة فوردو تحت الأرض.

وبررت الحكومة الإسرائيلية هذا الإجراء بأنه رد على تهديد يشكله البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وصنف العديد من الخبراء القانونيين الحرب بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وردت القوات المسلحة الإيرانية بمهاجمة إسرائيل بصواريخ باليستية، وطبقا لأرقام رسمية، قتل 30 شخصا على الأقل، كما أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل ألف شخص.