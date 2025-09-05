إعلان

وزير الخارجية لنظيره القبرصي: نرفض جرائم الإبادة والتجويع بحق الفلسطينيين

02:51 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

الدكتور بدر عبد العاطي و وزير الخارجية القبرصى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي:

عٌقد مؤتمر صحفى بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير الخارجية القبرصى عقب المشاورات السياسية التى عقدت بين وفدى البلدين اليوم بنيقوسيا.

أشاد وزير الخارجية القبرصى بالعلاقات المصرية القبرصية المتميزة، وأعرب عن بالغ تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيه سيادته بإرسال طائرتين عسكريتين للمساهمة في جهود إطفاء الحرائق التي اندلعت في قبرص في يوليو الماضي والتي كان لها ابلغ الأثر في احتواء تأثيرها.

كما أكد أيضاً على أهمية الاستفادة من العمالة الموسمية وتنفيذ الاتفاق الخاص بالاستفادة من العمالة المصرية الماهرة المدربة فى قطاعات البناء والتشييد والزراعة.

ومن جانبه، ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات التاريخية بين مصر وقبرص، متناولاً قرب تولى قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبى فى يناير القادم، معرباً عن التقدير لقبرص على جهودها فى دعم المصالح المصرية بالاتحاد الأوروبى ودورها فى تعزيز العلاقات المصرية - الأوروبية.

وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، شدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر القاطع لأى مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية القضية الفلسطينية، مندداً بتوسيع العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة والاستمرار في جرائم الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري وزير الخارجية القبرصي رفض جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين رفض جرائم التجويع بحق الفلسطينيين مشاورات سياسية بين مصر وقبرص بنيفوقسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة