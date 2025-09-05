كتبت- أسماء البتاكوشي:

عٌقد مؤتمر صحفى بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير الخارجية القبرصى عقب المشاورات السياسية التى عقدت بين وفدى البلدين اليوم بنيقوسيا.

أشاد وزير الخارجية القبرصى بالعلاقات المصرية القبرصية المتميزة، وأعرب عن بالغ تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيه سيادته بإرسال طائرتين عسكريتين للمساهمة في جهود إطفاء الحرائق التي اندلعت في قبرص في يوليو الماضي والتي كان لها ابلغ الأثر في احتواء تأثيرها.

كما أكد أيضاً على أهمية الاستفادة من العمالة الموسمية وتنفيذ الاتفاق الخاص بالاستفادة من العمالة المصرية الماهرة المدربة فى قطاعات البناء والتشييد والزراعة.

ومن جانبه، ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات التاريخية بين مصر وقبرص، متناولاً قرب تولى قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبى فى يناير القادم، معرباً عن التقدير لقبرص على جهودها فى دعم المصالح المصرية بالاتحاد الأوروبى ودورها فى تعزيز العلاقات المصرية - الأوروبية.

وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، شدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر القاطع لأى مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية القضية الفلسطينية، مندداً بتوسيع العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة والاستمرار في جرائم الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.