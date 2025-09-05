جيش الاحتلال يبدأ عملية تدمير المباني متعددة الطوابق بغزة

وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر أمني، أن سلاح الجو الإسرائيلي شرع في تنفيذ عملية تدريجية تستهدف المباني متعددة الطوابق في قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الجيش أصدر أول بلاغ لإخلاء مبنى مرتفع في مدينة غزة قبل استهدافه، مشيرا إلى أن العمليات ستتوسع تدريجيا حتى تقبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شروط تل أبيب، وفي مقدمتها إطلاق سراح الأسرى ونزع سلاحها.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية أن العملية العسكرية في مدينة غزة ستبدأ الأسبوع المقبل بغارات جوية وبعدها العملية البرية، مضيفة أن الجيش سيصدر في الأيام المقبلة بلاغا بإجلاء سكان مدينة غزة إلى جنوب القطاع.