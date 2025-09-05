بعد فيديو حماس.. إسرائيل: فتحنا أبواب الجحيم في غزة

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن بلاده فتحت أبواب الجحيم في غزة، في إشارة إلى اتساع نطاق العمليات العسكرية الجارية في القطاع.

وأوضح كاتس في تصريحات له، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرًا بإخلاء مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة المبنى أو توقيت تنفيذ العملية العسكرية المرتقبة ضده.

ومن جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن شريط الأسير تذكير مؤلم بأن إسرائيل مجبرة على العودة لمفاوضات الصفقة.

يذكر أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة بثت فيديو مصور للأسير الإسرائيلي لديها جاي دلال يحمل فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية استمرار احتجازه في غزة.

وظهر في الفيديو الأسير الإسرائيلي جاي دلال، داخل مركبة متجولة في شوارع غزة يوم الخميس الماضي بتاريخ 28 أغسطس، معبرا عن ظروف من بقائه على قيد الحياة بعد 22 شهرًا من الأسر وسط أوضاع قاسية نتيجة تصاعد القصف الإسرائيلي ونقص الطعام والماء والغاز والكهرباء في ظل استمرار الحصار، وفقا لوكالة "شهاب" للأنباء.

وقال دلال: "أنا وباقي الأسرى ومليونا مواطن من سكان القطاع نواجه هذه الصعوبات كل يوم"، معبرا بسخرية عن الإهمال الإسرائيلي: "شكرًا لك يا نتنياهو أن سمحت لنا أخيرًا بتناول الخبز وبعض الجبن والاندومي، شكرا أن منحتنا الطاقة لنبقى على قيد الحياة، في الوقت الذي يتواجد ابنك في ميامي يتمتع باللحوم المشوية".

وأضاف الأسير الإسرائيلي أنه يشعر بالرعب من خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، مؤكّدًا أن مجاهدي القسام أبلغوه بعدم تحركهم من المدينة، وأن الأسرى سيظلون في مكانهم رغم الهجوم، محذرًا من وفاة أكثر من 8 من زملائه الأسرى.

وأضاف: "اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس، لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا لدى نتنياهو وبن غفير وسموتريتش الذين يكذبون طوال الوقت ولا يريدون أن نعود إلى البيت".