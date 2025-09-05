"الوقت ينفد".. حماس تنشر فيديو جديد لأسير إسرائيلي في غزة

وكالات

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو جديدا لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة بعنوان "الوقت ينفد".

وظهر في الفيديو الأسير الإسرائيلي جاي دلال، داخل مركبة متجولة في شوارع غزة يوم الخميس الماضي بتاريخ 28 أغسطس، معبرا عن ظروف من بقائه على قيد الحياة بعد 22 شهرًا من الأسر وسط أوضاع قاسية نتيجة تصاعد القصف الإسرائيلي ونقص الطعام والماء والغاز والكهرباء في ظل استمرار الحصار، وفقا لوكالة "شهاب" للأنباء.

وقال دلال: "أنا وباقي الأسرى ومليونا مواطن من سكان القطاع نواجه هذه الصعوبات كل يوم"، معبرا بسخرية عن الإهمال الإسرائيلي: "شكرًا لك يا نتنياهو أن سمحت لنا أخيرًا بتناول الخبز وبعض الجبن والاندومي، شكرا أن منحتنا الطاقة لنبقى على قيد الحياة، في الوقت الذي يتواجد ابنك في ميامي يتمتع باللحوم المشوية".

القسام تبث شريطا مصورا قالت إنه لأسير إسرائيلي لديها يدعى "غاي دلال" يحمّل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية استمرار احتجازه في #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/JhxIZP5xdq — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 5, 2025

وأضاف الأسير الإسرائيلي أنه يشعر بالرعب من خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، مؤكّدًا أن مجاهدي القسام أبلغوه بعدم تحركهم من المدينة، وأن الأسرى سيظلون في مكانهم رغم الهجوم، محذرًا من وفاة أكثر من 8 من زملائه الأسرى.

وأضاف: "اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس، لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا لدى نتنياهو وبن غفير وسموتريتش الذين يكذبون طوال الوقت ولا يريدون أن نعود إلى البيت".

وقبل أيام حذر الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الجيش الإسرائيلي من تداعيات مخططاته العسكرية الرامية إلى احتلال قطاع غزة.

وأكد أبو عبيدة في منشور عبر قناة تليجرام، أن "خطط العدو الإجرامية ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية"، مشدداً على أن الجيش الإسرائيلي "سيدفع ثمنها من دماء جنوده"، وأن ذلك "سيزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله".

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن يوم الأحد الماضي، اغتيال أبو عبيدة في غزة.