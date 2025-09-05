الحكومة اللبنانية تناقش اليوم خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله

بيروت - (د ب أ)

من المقرر أن تناقش الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة خطة صاغها الجيش لنزع سلاح حزب الله، وهي خطوة تعتبر محفوفة بالمخاطر للغاية بالنظر إلى المناخ السياسي الحساس في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي الخطة في أعقاب تبني مجلس الوزراء لمبادرة مدعومة من الولايات المتحدة في أوائل أغسطس الماضي تدعو إلى نزع سلاح جميع الميليشيات بحلول نهاية العام ونقل جميع الأسلحة إلى سيطرة الدولة.

لكن من غير الواضح ما إذا كان الوزراء من حزب الله وحليفه، حركة أمل، سيسمحون للمناقشة بالمضي قدماً أم سيعرقلون القرار.

وقد يغرق انسحاب أعضاء حزب الله من الحكومة البلاد في أزمة سياسية جديدة.

يذكر أن حزب الله هو الميليشيا الوحيدة التي احتفظت بأسلحتها بعد الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، حيث بنى هيكل سلطة موازياً بدعم إيراني أعاق العمليات السياسية مرارا وتكرارا.

لكن منذ حربه مع إسرائيل في الخريف الماضي، ينظر إليه على أنه أصبح أضعف.

وتصر الجماعة على أنها لن تنزع سلاحها إلا بعد أن توقف إسرائيل الهجمات في لبنان وتكمل انسحابها من الجنوب.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل ضرب الأراضي اللبنانية بشكل شبه يومي، مع الإبلاغ عن حوادث مميتة في الأيام الأخيرة، إذ يعد نزع السلاح جزء من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد بشكل غامض فقط بانسحاب تدريجي للقوات.