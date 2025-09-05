إعلان

"نعتمد على مساعدة الأمريكيين".. المستشار الألماني مستاء من دور أوروبا في العالم

10:56 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

وكالات

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قلقه بشأن دور أوروبا في العالم.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في مقابلة مع قناة الحزب "سي.دي.يو.تي.في"، والمقرر بثها صباح اليوم الجمعة: "ما يشغلني، وأعترف بأنه يقلقني أيضا، هو أننا كأوروبيين لا نضطلع حاليا بالدور الذي نرغب في القيام به في العالم والذي يتعين علينا أن نؤديه لحماية مصالحنا بشكل كافٍ".

واستشهد المستشار بالدبلوماسية المتعلقة بأوكرانيا كمثال، وقال: "لسنا حاليا في وضع يسمح لنا بممارسة ضغط كافٍ على بوتين لإنهاء هذه الحرب، نحن نعتمد على مساعدة الأمريكيين"، مضيفا أنه في الوقت نفسه هناك دول مثل الصين والهند والبرازيل تبرم شراكات جديدة مع روسيا.

ومع ذلك، يرى ميرتس أن أوروبا تعود حاليا إلى وحدة جديدة، وقال: "يعتمد هذا بشكلٍ جوهري أيضا على مدى اهتمام الحكومة الألمانية بذلك، وفي هذه الحالة بالتحديد على مدى اهتمام المستشار، هذا ليس مبالغة في تقدير الذات؛ بل هو الدور المنتظر منا، وأنا أحاول أن أكون على قدر هذه التوقعات لأنها تصبّ في مصلحتنا أيضا".

