جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر صورة جديدة لـ "أبو عبيدة"

وكالات

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد إيفي دوفرين، في بيان له اليوم الخميس، عن وثائق جديدة لأبي عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال دافرين، إن أبو عبيدة كان بارزًا، وأحد آخر الشخصيات البارزة المتبقية من القيادة الأصلية التي قادت 7 أكتوبر 2023، مضيفًا "أنه وزّع كاميرات على المقاتلين الذين قاموا بالعملية، وقام بنفسه بنشر وثائق عن أحداث 7 أكتوبر".

وخاطب المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي الأسرى قائلاً: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لإعادتكم المهمة لم تنتهِ بعد، وسنواصل العمل باحترافية في جميع قطاعات".

أشار دافرين إلى الهجوم على قيادات جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، قائلا "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي من مسافة 2000 كيلومتر وقضى على بعض قيادة الحوثيين لا يزال مصير رئيس الأركان ووزير الدفاع مجهولاً".

وزعم متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، لاحقًا باستشهاد 12 من كبار قادة الحوثيين في هجوم نُفذ يوم الخميس الماضي، واستهدف الجيش الإسرائيلي خلاله بنية تحتية عسكرية كانت تستخدمها القيادة العسكرية العليا، حيث كان يتواجد كبار القادة العسكريين.